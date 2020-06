¿Es Argentina segura para las viajeras?

Al planear cualquier viaje, tu cabeza va a estar llena de todo tipo de cosas: ¿A dónde debes ir? ¿Dónde debes quedarte? ¿Cuál es tu itinerario? Totalmente.

Pero viajar como mujer trae otra capa de cosas en las que pensar. Especialmente si hay gente en casa preocupada por por qué vas a estos destinos lejanos en primer lugar. Eso sólo va a hacer que te pongas MÁS ansiosa.

Si bien es cierto (y desafortunado) que las mujeres tienen que ser más cuidadosas, Argentina es un gran lugar para las viajeras solas.

Hay una serie de peligros y molestias que las mujeres deben tener en cuenta en Argentina, pero estos pueden evitarse con ciertas precauciones. Aquí hay algunas claves:

* Como la mayoría de los países de América del Sur, Argentina es el hogar de una sociedad machista. Esto significa que los hombres te hablaran regularmente y con frecuencia en casi todos los lugares. Si caminas sola, es probable que esto ocurra. Ignóralo, y se convertirá en ruido de fondo

* Si te sientes incómoda en una situación, sientes que estás en peligro, o te sientes amenazada por alguien, ve a un lugar público, a una tienda, a la policía turística -busca ayuda-.

* No camines por calles poco iluminadas cuando oscurezca, por ejemplo, parques, atajos por callejones, todo lo habitual. Ten cuidado y piensa: “¿Caminaría por un lugar así en casa?” Si tienes dudas, busca un Uber. A menudo es la opción más segura.

* Los taxis no siempre son buenos para las mujeres que viajan solas, tanto en Argentina como en el mundo entero. ¿El conductor parece extraño? Entonces no subas.

* Si vas a bares y clubes SOLA, los hombres seguro que se acercaran a ti -y esto significa atención no deseada la mayoría de las veces-. Es mejor salir con un grupo de amigos. Lo pasarás mucho mejor.

* Para encontrar a estos amigos, regístrate en un hostal sociable y muy bien considerado. Preferiblemente, uno con un dormitorio sólo para mujeres, si te apetece quedarte en un lugar seguro donde puedas conocer a otras viajeras. Tú decides.

* Confía en tu instinto. No lo dudes. En lugar de meterte en una situación dudosa, haz lo que sea más seguro.

* A veces la gente puede parecer demasiado interesada. Si alguien parece estar interrogándote, no tienes que contarle todo. Miente, si te apetece. Si no te sientes cómoda diciéndole a un hombre tu estado civil, de dónde eres, la dirección de tu casa, adónde vas, qué haces esta noche, etc. Entonces NO lo hagas.

* Haz saber a tus compañeros de viaje y al personal del albergue si vas a salir. Vale la pena que alguien sepa dónde estás.

* Camina con un propósito, como si supieras adónde vas y supieras lo que haces. Ojos al frente. Da la impresión de ser menos vulnerable.

* Dependiendo de donde estés, vístete con modestia y encaja. Mira lo que las mujeres locales están usando y trata de mezclarte en consecuencia. Si no quieres atención no deseada, parecer una chica local es una buena idea.

¡No pierdas tu dinero por un carterista! Hay muchas maneras de guardar objetos de valor y mercancías mientras viajas, pero una bufanda de viaje tiene que ser la menos molesta y la más elegante.

La bufanda de cremallera de Active Roots es una bufanda común y corriente, pero con un bolsillo oculto lo suficientemente grande y robusto para una noche de dinero, tu teléfono, un pasaporte y (al diablo) ¡también algunos aperitivos!

Como en la mayoría de los lugares del mundo, viajar por Argentina no siempre será seguro para las mujeres; así es como es, desafortunadamente. Con la cultura machista de aquí, también te vas a sentir incómoda a veces.

Argentina no está completamente llena de perros o chovinistas, sin embargo, la mayoría de la gente aquí es muy amigable y te cuidará. Esto es especialmente el caso fuera de las ciudades. En las zonas rurales, tendrás que buscar problemas para que te encuentren.

Creemos que Argentina es segura para las mujeres que viajan solas, siempre y cuando viajen con inteligencia y tomen las precauciones necesarias.