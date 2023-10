La guía definitiva de los short mujer de verano y cómo combinarlos

Con la llegada del buen tiempo, los short mujer se acortan. Aquí tienes nuestra guía de todas las siluetas cortas que necesitas en tu armario de verano y cómo combinarlas.

Los pantalones cortos son, sin duda, un básico en el armario de la mayoría de las mujeres cuando llegan los meses de verano. Ya sea de vacaciones, en el trabajo o simplemente en el día a día, el humilde pantalón corto es la prenda perfecta para añadir un toque ligeramente informal y desenfadado a cualquier conjunto.

Si bien es cierto que cada año los añadimos a nuestra lista de la compra en cuanto llegan los primeros rayos de sol primaverales, esta temporada han arrasado en las pasarelas de las semanas de la moda.

Bottega Veneta y Saint Laurent vistieron la prenda con lujosas pieles, Fendi y Dries Van Noten optaron por versiones estructuradas en tonos de tendencia y estampados atrevidos y Alexander Wang y 1017 ALYX 9SM llevaron el look en una dirección más deportiva.

En definitiva, sea cual sea tu estilo personal, en las pasarelas SS20 encontrarás un pantalón corto que se adapte a tus necesidades.

Mientras que el tiempo que pasamos al aire libre o viviendo una vida «normal» es actualmente limitado debido a la pandemia de COVID-19, los pantalones cortos forman parte de nuestro uniforme diario, tanto en casa como mientras hacemos ejercicio o hacemos recados esenciales.

Tanto si te apetece probar looks atrevidos como los short mujer con estampados tropicales o los atrevidos hot pants, como si prefieres mantenerte atemporal con shorts minimalistas y trajes cortos aptos para la oficina, echa un vistazo a nuestra guía de lo último en shorts de verano para mujer y cómo estilizarlos a continuación.

Ninguna prenda emula tan bien el look veraniego y desenfadado de «chica cool» como los shorts negros de cuero. Aunque puede que no sean la opción más práctica para el calor pegajoso de la ciudad, no se puede negar que añadirán un toque duro y un elemento de intriga a cualquier conjunto.

Opta por un par de talle alto, como los shorts de piel tipo bóxer de Bottega Veneta, con una cintura ajustada y favorecedora y un corte holgado en las piernas, un regalo del cielo para los días más cálidos.

Para un conjunto elegante y sencillo para el día a día, combina estos shorts con una camiseta de tirantes negra por dentro y unas gafas de sol clásicas de gran tamaño.

Pantalones cortos utilitarios

La ropa de inspiración utilitaria resurge en las pasarelas cada dos temporadas, y este verano nos gusta la moda funcional. Para no parecer demasiado un padre de vacaciones, elige shorts de mujer de talle alto o paper bag en tonos cremosos de beige, marfil y marrón caramelo claro.

Nos inspiramos en el conjunto de inspiración safari de Annabel Rosendahl, con camisa de lino de manga corta y bolso tejido.

Pantalones cortos con estampado tropical

Los estampados vuelven con fuerza este verano, sobre todo los de animales y los vibrantes motivos tropicales. Aunque lo más sensato sería evitar los niveles de color y estampado de las camisas hawaianas, los colores llamativos y los estampados florales y vegetales de gran tamaño pueden animar al instante cualquier look.

La clave está en el equilibrio: combina tus short mujer estampados con una camiseta de tirantes blanca clásica y sandalias de tiras y, para un look más llamativo, ponte una americana o chaqueta a juego por encima.