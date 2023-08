Tipos de sistemas de montagem automatizados

Assumindo que o projeto do produto é compatível com a montagem automatizada, há várias maneiras diferentes de caracterizar a operação e a configuração de sistemas de montagem automatizados. Uma maneira de classificar o sistema é pelo tipo de sistema de transferência de trabalho que é usado no sistema. Os tipos são :

Sistema de transferência contínua

Sistema de transferência síncrona

Sistema de transferência assíncrona

Sistema de peças de base estacionárias

Os três primeiros tipos envolvem os mesmos métodos de transporte de peças de trabalho descritos na seção 4.2. No sistema de peças de base estacionárias, a peça de base (à qual os outros componentes são adicionados é colocada em um local fixo, onde permanece durante o trabalho de montagem.

Outra forma de classificar os sistemas de montagem automatizados é através de sua configuração física. As configurações possíveis incluem :

Máquina de montagem tipo dial

Máquina de montagem em linha

Sistema de montagem do carrossel

Máquina de montagem em estação única

A máquina do tipo discador é mostrada na Figura 7.1. Na aplicação típica, as peças de base são carregadas em acessórios ou ninhos que são fixados ao mostrador circular. Os componentes são adicionados e/ou fixados nos vários postos de trabalho localizados ao redor da periferia do mostrador.

A máquina indexadora do mostrador é o sistema mais comum nesta categoria. Ela opera com um movimento síncrono ou intermitente, onde o ciclo consiste no tempo de processo mais o tempo de indexação.

Vários dos mecanismos descritos na seção 4.3 podem ser usados para fornecer este movimento. Embora menos comuns, as máquinas de montagem do tipo dial são às vezes projetadas para utilizar um movimento contínuo em vez de um movimento intermitente.

A máquina de montagem em linha consiste em uma série de estações de trabalho automáticas localizadas ao longo de um sistema de transferência em linha. É a versão automatizada da linha de montagem manual.

Os sistemas de transferência contínua, síncrona ou assíncrona podem ser usados com a configuração em linha.

A operação de sistemas de montagem tipo dial e em linha é similar à operação de suas contrapartes descritas no Capítulo 4 para operações de usinagem (e outros processamentos). Submontagens em vários estágios de conclusão são processadas simultaneamente em estações de trabalho separadas. Para transferência síncrona de trabalho entre estações, o tempo de ciclo ideal é igual ao tempo de operação na estação mais lenta mais o tempo de transferência entre estações.

A taxa de produção, a 100% acima do tempo, é o recíproco do tempo de ciclo ideal. Devido ao encravamento dos componentes nas estações de trabalho e outras falhas de funcionamento, o sistema provavelmente não funcionará com 100% de tempo de funcionamento.

Analisaremos o funcionamento destes sistemas de montagem automatizada em uma seção subseqüente deste capítulo.

De certa forma, o sistema de montagem carrossel representa um híbrido entre o fluxo circular de trabalho fornecido pela máquina de montagem do mostrador e o fluxo de trabalho reto do sistema em linha.

A configuração do carrossel é ilustrada na Figura 7.2. Este tipo de sistema de montagem pode ser operado com mecanismos de transferência contínua, síncrona ou assíncrona para mover o trabalho em torno do carrossel.

A configuração do carrossel com transferência síncrona de trabalho é freqüentemente usada em sistemas parcialmente automatizados.