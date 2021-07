¿Cuáles son los productos más vendidos en Internet?

¿Quieres pasar más tiempo con tu familia, ser tu propio jefe, tener un horario de trabajo flexible, pero no tienes ni idea de cómo empezar? Conozca los productos más vendidos y cómo vender más por Internet y conviértase en un emprendedor online.

Internet ha cambiado los hábitos de compra de los consumidores. Hoy en día, es más fácil y práctico comprar algo que se necesita utilizando dispositivos móviles.

Cuando empezaron las compras online, la gente se sentía desanimada, sobre todo en lo que respecta a la seguridad de los datos personales. Pero ahora se puede ver cómo las tiendas online (también conocidas como e-commerces) se esfuerzan cada vez más por garantizar la seguridad de sus compradores.

El orden que hemos elegido para presentar los productos no significa que uno venda más que el otro.

Si has pensado en convertirte en un emprendedor digital, esperamos que, al final de este post, tengas algunas ideas para iniciar tu negocio. Pero si aún no te lo has planteado, creemos que, después de leerlo, te darás cuenta de que es una opción para ti.

Ropa

Si hay un negocio que nunca pasa de moda, es el de la ropa.

Esto se debe a que es una industria fuerte en el mercado y, aunque la ropa es un artículo esencial en la vida de las personas, la moda de temporada hace que la gente consuma más y mantenga el mercado calentado.

En el pasado, la gente necesitaba ir a las tiendas no sólo para probarse la ropa, sino sobre todo para ver lo que había disponible. Con Internet, es posible ver todo lo que el comercio electrónico pone a disposición.

Y sobre el tema de no poder probarse la ropa, hoy en día, algunas tiendas online describen la talla específica, con todas las medidas, por ejemplo, medidas de cintura y cadera, centímetros de busto y cuello, peso y altura media para cada talla de ropa, etc.

En el mercado de la ropa, puedes optar por trabajar con diferentes tipos de prendas o establecer un nicho más específico y centrarte sólo en una pieza, por ejemplo, los vestidos de fiesta.

Zapatos

Los zapatos, en general, son productos que la gente realmente busca en Internet, sobre todo después del gran éxito de ventas de las tiendas online, como shoes.com y Zappos.

Al igual que la ropa, puedes optar por vender sólo un tipo de zapatos o puedes variar y vender una diversidad de zapatos en tu comercio electrónico.

Además, también existe la opción de vender zapatos personalizados, como chanclas de fiesta o sandalias bordadas, de ti depende saber cómo personalizar estos artículos.

Lo bueno de trabajar con estos artículos es que las tallas suelen ser las mismas de una marca a otra. Por supuesto, algunos moldes pueden ser más grandes o más pequeños, pero si describes las medidas exactas del producto, al igual que se hace con la ropa, es probable que los zapatos se ajusten perfectamente.

Incluso si quieres vender zapatos sin el formato de talla de tu país, lo único que tienes que hacer es convertir el número y hacerle saber a tu cliente la talla adecuada para ella.

Accesorios

Siguiendo con el tema de la imagen personal, los accesorios son realmente comunes en la venta, si quieres saber cómo vender más por Internet, ya sea en tiendas grandes y conocidas, que ya tienen la estructura física necesaria, o en pequeños productores que crean diferentes accesorios.

Dentro de este nicho, hay pendientes, collares, pulseras, relojes, gafas, accesorios para el pelo, etc. Una vez más, lo que cuenta aquí es tu creatividad y ganas de vender algo que te interesa.

Productos de fitness

Te estarás preguntando: ¿pero los productos de fitness no tienen que ver con la ropa, el calzado, los accesorios, la comida y mucho más?

Y sí, tienes razón.

Sin embargo, hemos diferenciado esta categoría porque cuando una persona busca específicamente algo en el mundo del fitness, aunque sea ropa, es probable que utilice esta palabra clave para buscar en lugar de hacer una búsqueda genérica utilizando el término “ropa”.

En este nicho, puedes hacer negocio con varios artículos, pero creemos que es importante elegir algo específico, para que tu público no se confunda con lo que ofreces.

Además, si te dedicas a un solo artículo, puedes centrarte más en él y crear estrategias específicas para venderlo.

Es interesante notar que, cuando eliges vender productos de fitness, podrás hablar con una audiencia comprometida.

Esto se debe a que la mayoría de las personas que buscan algo en este mercado ya tienen una idea de lo que están buscando, por lo que tus campañas de venta pueden ser más asertivas y hablar directamente a tu buyer persona.

Estos son algunos de los nichos más vendidos, si quieres empezar a emprender y descubrir cómo vender más por Internet.